العمليات العسكرية التركية تُكبد العراق خسائر 6 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير عراقى، اليوم الثلاثاء، عن خسائر بغداد بسبب العمليات العسكرية التركية والقصف الجوى المتكرر الذى يطال القرى الكردية وتجريف الأراضى الزراعية، بذريعة مطاردة مقاتلى حزب العمال الكردستانى، والتى تصل إلى 6 مليارات دولار خسائر.





وقال تقرير لتلفزيون "العراقية" الحكومى، إن الهجمات المتكررة من الجيش التركى على مسلحى حزب العمال الكردستانى التركى فى المرتفعات والقرى الكردية فى مدن إقليم كردستان شمال العرااق، كبدت البلاد خسائر مالية تصل إلى 6 مليارات دولار، لافتًا إلى نزوح الأهالى، وهدم المنازل، وتجريف وإحراق الأراضى الزراعية والبساتين، التى أصبحت ساحة للصراع. كما أكد التقرير أن أكثر من 300 عائلة كردية عراقية نزحت من قضاء العمادية المحاذى للحدود العراقية التركية أقصى شمال العراق، إلى مدينة زاخو بعد تصاعد العمليات العسكرية التركية، والقصف العنيف لقراهم.

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