الإفراج عن أمريكية سربت تقريرًا سريًا عن التدخل الروسى فى انتخابات 2016

جدة - نرمين السيد - أطلقت السلطات الأمريكية سراح متعاقدة سابقة مع وكالة الأمن القومى الأمريكى، أمس الإثنين، وهى المتهمة بالكشف عن تقرير "سرى للغاية" عن القرصنة الروسية المفترضة أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.





وحسبما أفادت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، جاء الإفراج عن ريالتى وينر، الموظفة السابقة فى وكالة الأمن القومى، قبل نهاية مدة عقوبتها، إذ عوقبت فى 2018 بالسجن 5 أعوام و3 أشهر، ولكنها غادرت السجن لـ "حسن السلوك"، حسبما أعلنت محاميتها، أليسون جرينتر ألين.

وقالت المحامية آلن، إن وينر لا تزال ممنوعة من الإدلاء بتصريحات علنية، "وطلبت هى وعائلتها الخصوصية "أثناء التعافى من صدمة السجن".

وكانت وينرأدينت بتهمة تسريب تقرير سري، وكانت أول شخص اتهمته إدارة ترامب بموجب قانون التجسس بتسريب وثيقة، حيث طبعت وينر وثيقة سرية فى مقر عملها، وأرسلتها إلى موقع "ذي انترسبت" الإخبارى، متضمنةً كيفية محاولة قراصنة معلومات من الاستخبارات العسكرية الروسية مرارًا اختراق الأنظمة الانتخابية الأمريكية.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال وينر بعد ساعة واحدة من نشر الموقع الإلكترونى للقصة، فى يونيو 2017.