جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إحباط تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للموقع، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، إن الجيش وقوات الشرطة وحرس الحدود أحبط تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن، وأوقف المشتبه بهم.
وأضاف البيان، أن القوات الإسرائيلية تبادلت إطلاق النار مع المشبوهين، ما أسفر عن إصابة جندى مهرب.
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