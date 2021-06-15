موسكو: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا بشرط

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، إن عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة يمكن أن تتم لكن دون أن تشمل المواطن الأمريكى المعتقل بتهم التجسس ويدعى بول ويلان.

وأضاف ريابكوف فى تصريحات صحفية، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "نؤكد هذا دائما للأمريكيين، والآن مع اقتراب القمة بين (الرئيس الروسى ونظيره الأمريكى) يطرح هذا الموضوع من جديد. لا أستطيع التنبؤ بالسياق الذى سيجرى فيه الحوار، لكن موقفنا الذى نعمل عليه وندافع عنه ونمرره معلوم جيدا للأمريكيين".

وتابع "يمكننا حل قضية مواطنينا المسجونين بفترات محيرة للعقل فى الولايات المتحدة بتحرك واحد. فى حال موافقة الأمريكيين على تطبيق آلية معاهدة مجلس أوروبا حول تسليم الأشخاص المدانين سنكون على استعداد لنقل مواطنى الطرف الأمريكى إليه فى خطوة معاكسة".

وأوضح ريابكوف "خلال المراحل السابقة جرت بعض المناقشات حول الأشخاص الذين يمكن أن نسلمهم فى هذا السياق، لكن القوائم والسجلات والتعليقات التى جاءت من طرفنا لم تشمل السيد بول ويلان، والآن هذه القضية غير واردة، لا يتم النظر فيها فى هذا السياق".

واحتجزت السلطات الروسية ويلان، الذى لديه الجنسيات الأمريكية والكندية والإيرلندية والبريطانية، فى أغسطس 2018، وتمت لاحقا إدانته بتهم التجسس مع إصدار قرار لسجنه مدة 16 عاما.