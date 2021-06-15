الصحة العالمية تحذر من من سلالات كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأضافت المنظمة، أن وفيات كورونا لم تنخفض إلا بشكل طفيف الأسبوع الماضى. وحذرت المنظمة الأممية من أن سلالات كورونا الجديدة زادت من انتقال العدوى خاصة فى المناطق منخفضة التطعيم. كما حذر مدير الصحة العالمية، من أن التراجع العالمى يخفى زيادة مقلقة فى حالات الإصابة والوفيات بكورونا فى العديد من البلدان، مؤكدا أن الزيادة الحادة فى إفريقيا مثيرة للقلق بشكل خاص، لأنها المنطقة الأقل وصولا إلى اللقاحات والأكسجين.

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