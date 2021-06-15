الفازلين للتخلص من شعر العانة بطريقة سحرية لن تصدقي نتيجتها بعد المرة الأولى

الفازلين للتخلص من شعر العانة أحد الطرق الطبيعية التي تعمل على التخلص من الشعر الزائد الموجود في منطقة العانة، والتي تؤرق العديد من الشباب والفتيات، والحقيقة أنه توجد العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها للتخلص من الشعر الزائد الموجود في منطقة العانة، ومن أفضل الطرق التي تعمل على التخلص من شعر العانة بدون أن يكون هناك أي ألم هو استخدام الفازلين.

الفازلين للتخلص من شعر العانة توجد العديد من الوصفات الطبيعة التي يدخل فيها الفازلين كمكون أساسي، ومن ضمن هذه الوصفات وصفة الفازلين والكركم، والتي تتكون من:-

نصف ملعقة من الفازلين.

ونصف ملعقة من الكركم.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.

وطريقة التحضير بسيطة للغاية، فكل ما عليك القيام به هو:-

القيام بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها حتى تتجانس بصورة تامة، وتحصل على ما يشبه العجينة.

وبعدها يتم فرد الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

ويتم ترك الخليط حتى يجف وبعدها نقوم بنزع وصفة الفازلين في عكس اتجاه الشعر.

وبعدها يتم غسل منطقة العانة باستخدام الماء الفاتر.

أيضا من الطرق المميزة استخدام وصفة الفازلين والملح، حيث يعمل الملح على منع بصيلة الشعر من النمو مما يعمل على سهولة إزالة الشعر دون أن يكون هناك أي ألم، وحتى تتمكن من تحضير هذه الوصفة سوف تحتاج إلى المكونات التالية:-

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الملح.

وطريقة التحضير بسيطة للغاية فكل ما عليك فعله هو القيام بالتالي:-