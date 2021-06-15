نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021م خلال ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 ، حيث تم البدء في جميع اقسام التعليم في العديد من المحافظات بمراجعة ومراقبة نتائج طلبة وطالبات المرحلة الاعدادية لعام 2021م وعبر الانتهاء من رصد جميع الدرجات سوف يتم إرسال النتائج إلى مكتب التربية والتعليم. استعداداً لإعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021م.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تتيح للطلاب وأولياء الأمور استطلاع النتيجة برقم الجلوس 2021م عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية. للحد من الزحام في المدارس وعدم تفشي وباء كورونا بين المواطنين. ولذلك تحركت وسائل البحث في جوجل عن كيفية استخراج النتائج وسوف نوافيكم بكل التفاصيل عبر موقع ثقفني.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021

ساعات قليلة ويستعد طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021. بعد أن أنهي الطلاب والطالبات الاختبارات التي تم عقدها من أول شهر يونيو الحالي علي جميع مستويات الجمهورية. تحت ظروف وقائية خاصة بعد تفشي جائحة كورونا المستجد. هذا وقد أوضح الدكتور محمد صلاح مدير التعليم الخاص بالقاهرة، أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج الفصل الثاني للصف الثالث الإعدادي خلال وقت وجيز عبر موقع “cairogovresults”. الخاص بوزارة التربية والتعليم ولا داعي للأفراد الذهاب إلى المدرسة والإطلاع عليها.

موقع وزارة التربية والتعليم 2021م

قد شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ضرورة التأكد، أنه سيتم احتساب درجة الشهادة الاعدادية الحاصل عليها الطالب في الصف الثالث الاعدادي من 280 درجة. ويستطيع كلاً من الطالب وولي الامر الحصول على النتيجة من خلال موقع الوزارة الخاص بالتربية والتعليم www.cairogovresults.com

نتائج الصف الثالث الاعدادي

وقد أكد مديري الإدارات التعليمية في عدد من المحافظات بمراجعة ورصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية 2021 وفور الانتهاء سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس. وقد شددت الإدارة على جميع المعلمين بضبط وتطبيق جميع معاير التصحيح والالتزام بجميع المعاير الوقائية والصحية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بين العاملين في الكونترول والتصحيح. داعمين لكم التوفيق والنجاح الدائم لجميع الطلاب والطالبات.