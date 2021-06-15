“متاح الآن” كشف نقاط الفصل الثاني فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

كشف نقاط الفصل الثاني 2021 فضاء أولياء التلاميذ يُظهر درجات الطلاب ومتوسط ​​درجات الفصل الدراسي لجميع درجات التعليم الابتدائي، وتتزايد عمليات البحث حول كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ في عام 2021، هذا ليكون قادرًا على استخراج كشف نقاط 2021 الفصل الدراسي الثاني لكل من الجامعات والسانكيام أو التعليم المتوسط ​​وكذلك البكالوريوس، حيث ستعلن وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن معلومات حول نقاط فضاء أولياء التلاميذ بالمدرسة في عام 2021 في الساعات القليلة المقبلة، وهذا من خلال موقعه على شبكة الإنترنت، وتحديدًا للآباء الذين يبحثون عن درجات للفصل الدراسي الثاني من جميع مستويات التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية والمتوسطة، وبعد أن تأثر التعليم المدرسي بالانتشار العالمي لفيروس كورونا، تلقى الموقع جميع التسجيلات الجديدة من خلال نظام الثروة النسبي العالمي للشؤون الجارية، ومن أجل حماية سلامة الطلاب، وزارة التربية التعليم قامت بتخصيص الامتحانات عن بعد وذلك من أجل المحافظة على صحة التلاميذ والجميع.

هذه المنصة الرقمية تعمل على توفير عددًا من الخدمات للطلاب، من أبرز هذه الخدمات تنشر كشف نقاط الفصل الثاني وإقامة وتواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، وذلك للسماح لأولياء الأمور بمعرفة المستوى التعليمي لأبنائهم من خلال هذا الموقع، كل الطلاب يمكنهم أن يحصلوا إلكترونيًا على نتائج sankyam وbayam ونسخ أخرى للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 في المنزل لضمان سلامة طلاب وزارة التربية والتعليم.

يوفر هذا الموقع العديد من المزايا والخدمات، النتيجة يمكنك أن تحصل عليها من خلال الخطوات الآتية:

اذهب إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ الرسمي https://tharwa.education.gov.dz/

انقر فوق تسجيل الدخول.

يجب عليك إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

ستظهر صفحة النتائج.

استخراج بيان النقاط من موقع فدى الأولياء.

توفر مواقع الويب الخاصة بأولياء الأمور مزايا ممتازة مختلفة، ومن الأمثلة على هذه الخدمات حصول الطلاب على شهادة مختومة برقم تعريف.

كما يوفر خدمة التحقق من نتائج كل فصل، لأنه مكان مثالي لتقديم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور عن بعد.

تحديث قد بدأ العد التنازلي لظهور كشف النقاط عبر موقع فضاء، والتي يبنتظره الكثيرون من الطلاب لمعرفة النتائج، وسوف يتم تفعيل رابط الموقع للاطلاع علي النتائج بسهوله كما وضحنا لكم أعلي المقال طريقة كشف النقاط عبر فضاء للاطلاع علي نتائج الفصل الثاني 2021، تابعوا معنا سوف نوافيكم بكل الاخبارالحديثة تابعونا.