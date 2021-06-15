الشيوخ الأمريكى: غض الطرف عن انتهاكات الحوثى أدى للإفلات من العقاب

جدة - نرمين السيد - وعبّر أعضاء فى المجلس عن قلقهم الشديد إزاء الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التى يرتكبها الحوثيون المدعومون من إيران فى اليمن.

كذلك، اعتبروا أن المجتمع الدولى غض الطرف لفترة طويلة عن الفظائع التى يرتكبها الحوثيون، مشيرين إلى أن ذلك أدّى لثقافة الإفلات من العقاب، ونتيجة لذلك فإن الحوثيين اليوم أقل استعداداً للتفاوض بحسن نية.

كما أشاروا فى رسالتهم إلى أن الحوثيين طوّروا جهاز استخبارات قمعيا للبقاء فى السلطة، مثل الحرس الثورى الإيرانى، الذى يعمل خارج سيطرة الدولة ويقدم تقاريره مباشرة إلى زعيم الحركة الحوثية عبد الملك الحوثى.

وأكدوا أن الميليشيا تواصل السيطرة بعنف على الشعب مستخدمة الخوف والقمع والترهيب لقمع المعارضة.