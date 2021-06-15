الأمم المتحدة تحذر من تنامى العنف فى أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية

جدة - نرمين السيد - قال مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندى، أمس الإثنين، إن المنظمة الأممية تستعد لنزوح المزيد من المدنيين فى أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية والدولية فى سبتمبر المقبل، محذرًا من تنامى العنف فى أفغانستان.





وحسبما نقلت "رويترز"، أشار جراندى إلى هجوم دام على منظمة دولية لنزع الألغام، الأسبوع الماضى، ما أسفر عن وقوع 10 قتلى، وقال: "هذا مؤشر مأساوى لنوع العنف الذى ربما يعاود الظهور فى أفغانستان، والذى من الممكن أو على الأرجح أن يتفاقم مع انسحاب القوات الدولية". وأضاف المفوض الأممى: "إننا نعكف على وضع خطط طوارئ لمزيد من النزوح داخل أفغانستان، وكذلك فى الدول المجاورة فى حال عبورهم الحدود". وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كشفت عن أن نحو 2.5 مليون لاجئ أفغانى مسجلين فى أنحاء العالم، فى حين يوجد 4.8 ملايين نازح داخل البلاد.

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