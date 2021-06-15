عاجل.. دخول حاملة طائرات أمريكية إلى بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وقالت البحرية الأمريكية، "تجرى المجموعة القتالية خلال وجودها فى بحر الصين الجنوبى عمليات أمنية بحرية، تشمل طلعات بطائرات ذات أجنحة ثابتة وأخرى دوارة، وتدريبات هجومية بحرية، وتدريبات تكتيكية منسقة بين وحدات السطح والجو". وكثيرا ما تعترض الصين على المهام العسكرية الأمريكية فى بحر الصين الجنوبى، الذى تطالب بكين بالسيادة على معظمه.

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