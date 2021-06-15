مقتل 4 عناصر من فرق التطعيم ضد شلل الأطفال فى هجوم بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكانت أفغانستان قد بدأت فى مارس الماضى، حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال تهدف لتطعيم 6.9 مليون طفل فى 32 إقليماً من بين 34 إقليماً فى البلاد.
وحسب بيانات وزارة الصحة لم يتمكن نحو 3 ملايين طفل أفغانى من الحصول على تطعيم ضد شلل الأطفال خلال الثلاثة أعوام الماضية بسبب منع مسلحى طالبان حملات التطعيم الميدانية.
يذكر أن العاملين فى مجال الصحة عادة ما يتعرضون لهجمات فى أفغانستان.
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