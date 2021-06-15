واشنطن تخطط لتعيين هادى عمرو قنصلاً للشؤون الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تخطط لتعيين مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية هادى عمرو، قنصلاً عامًا للشؤون الفلسطينية.





ووفقًا لصحيفة "جيرزواليم بوست"، قالت مصادر دبلوماسية إن هادى عمرو سيشغل منصب القنصل الأمريكى فى القدس، بعد إعلان وزير الخارجية انتونى بلينكن فى نهاية الشهر الماضى، إعادة فتح القنصلية التى أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب. وبحسب موقع "I24 نيوز" الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، لم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية ولم تنف الخبر، ولم توضح إذا ما كان بلينكن ناقش مسألة إعادة فتح القنصلية فى القدس خلال مكالمته مع وزير الخارجية الإسرائيلى الجديد، يائير لابيد.

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