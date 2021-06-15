“مفعل” موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني tharwa.education.gov.dz

موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني يبحث آلاف الطلاب والطالبات عن رابط لعرض كشف نقاطهم في الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 عبر الموقع الرسمي. لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير رابط إلى موقع فضاء التلاميذ 2021 في نظام طبقة معلومات يخدم الطلاب والمعلمين، ومن خلال نظام تسجيل أولياء أمور الطلاب يمكنهم التعرف على جميع العلامات، ومن خلال المقالة سوف نفهم خطوات التسجيل، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن افتتاح شبكة خاصة لأولياء الأمور للطالب لنتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021. يمكن لأولياء الأمور والطلاب الآن الدخول وحتى الاطلاع على كشف النقاط ومعدلات الطلاب.

موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حالة نقاط الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 2021. يجب على أولياء أمور الطلاب الدخول من خلال رابط فضاء أولياء الأمور، وملء جميع المعلومات المطلوبة وحفظ التسجيل. وبعد إعلان النتائج، يمكن لأولياء الأمور الدخول من هنا للاستعلام عن نتائج وكشف درجات الفصل الدراسي الثاني.

أدخل علي موقع فضاء لكشف النقاط . tharwa.education.gov.dz

إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل، فانقر فوق تسجيل الدخول وقم بالتسجيل لأول مرة.

قم بكتابة بياناتك الشخصية.

احفظ النموذج بعد استكمال عملية التسجيل.

نشير إلى أن تفعيل رابط فضاء الطالب 2021 سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة.