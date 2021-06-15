عاجل.. تفجير انتحارى يستهدف معسكر للجيش جنوب غرب مقديشو

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الصومالية، إن مهاجماً انتحارياً فجر نفسه داخل معسكر للجيش جنوب غرب مقديشو، الأمر الذى أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الصومالية، إن مهاجماً انتحارياً فجر نفسه داخل معسكر للجيش جنوب غرب مقديشو، الأمر الذى أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية، دون ورود مزيد من التفاصيل.

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