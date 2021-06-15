إسبانيا تقرر ضم سبتة ومليلية إلى منطقة شنجن بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، يمكن لمواطنى المغرب من البلدات المحيطة بجيبى سبتة ومليلة دخول المنطقتين دون تأشيرة، لكنها مطلوبة عند السفر جوًا أو بحرًا إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنجن المعفية من التأشيرات فى أوروبا. وتأتى التحركات الأخيرة فى ظل خلاف بين المغرب وإسبانيا بشأن قضايا مرتبطة بالصحراء الغربية.

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