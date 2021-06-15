السودان: لا نمانع توقيع اتفاق مع إثيوبيا وفق شروط

جدة - نرمين السيد - قال وزير الرى السودانى ياسر عباس، إن الخرطوم تبقى خياراتها السياسية والقانونية مفتوحة، مستبعدا أن يكون التحرك على مستوى الجامعة العربية هادفا لاصطفاف عربى إفريقى، مشددا فى الوقت ذاته على رفض بلاده لربط المسألة بطرح تقاسم المياه، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوى إجراء الملء الثانى لسد النهضة والذى يقدر بـ13.5 مليار متر مكعب، فى موعده المقرر فى يوليو المقبل، مما أثار انتقادات وغضب من جانب مصر والسودان.