- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - قال وزير الرى السودانى ياسر عباس، إن الخرطوم تبقى خياراتها السياسية والقانونية مفتوحة، مستبعدا أن يكون التحرك على مستوى الجامعة العربية هادفا لاصطفاف عربى إفريقى، مشددا فى الوقت ذاته على رفض بلاده لربط المسألة بطرح تقاسم المياه، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوى إجراء الملء الثانى لسد النهضة والذى يقدر بـ13.5 مليار متر مكعب، فى موعده المقرر فى يوليو المقبل، مما أثار انتقادات وغضب من جانب مصر والسودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان: لا نمانع توقيع اتفاق مع إثيوبيا وفق شروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.