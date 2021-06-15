غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، والحاخام المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك. وبالتزامن، جدد عشرات المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بحراسة الشرطة الإسرائيلية. ويأتي اقتحام غليك للمسجد، في وقت تستعد فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلية لتوفير الحماية لمتطرفين إسرائيليين، من المتوقع أن يشاركوا مساء اليوم بما يسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس.

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