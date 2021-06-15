روسيا تسجل 14185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و379 وفاة خلال الساعات الـ24...

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و379 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (6805 إصابة)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1135)، ثم مدينة بطرسبورغ (902).
وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وقد ارتفعت حصيلة الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و236593 إصابة، وتعافى 4 ملايين و818244 شخصا، منهم 8597 خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما توفي 127180 شخصا منذ بداية تفشي الوباء حتى الآن.
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