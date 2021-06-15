نتيجة الشهادة الاعدادية 2021.. بوابة نتاج التعليم الاساسي لمعرفة نتيجة الترم الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي لها، أنه جاري الآن اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني من قبل المديريات التعليمية في محافظات مصر المختلفة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصحيح ورصد الدرجات، وقد أوضحت مصادر مسؤولة بالوزارة أنه سوف تحسب نتيجة الطالب وفق الدرجات التي يحصل عليها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، وهي الدرجات نفسها التي يتقدم بها لتنسيق الثانوية العامة أو الثانوي الفني أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية وما إلى ذلك.نتيجة الشهادة الاعدادية 2021
أكد الأستاذ مجدى الجيار رئيس مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه من المقرر أن يتم إعلان ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2021، في بداية الأسبوع المقبل، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يوم 9 يونية الجاري، وسط تطبيق أقصى حد من الإجراءات الاحترازية المكثفة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وقد بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية لهذا العام على مستوى محافظة الجيزة فقط حوالي 163056 طالب وطالبة تم تقسيمهم على 656 لجنة.رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021
منذ إعلان وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021، وتزايدت معدلات البحث حول معرفة الرابط الذي خصصته الوزارة لإعلان النتائج وعن كيفية الاستعلام عنها، حيث ذكرت الوزارة انه سوف يتم تفعيل رابط التعليم الأساسي ليتم إعلان النتائج من خلاله إلكترونياً وذلك تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من المنزل، أما عن طريقة الاستعلام فتتمثل في الخطوات التالية:-
- يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لإعلان النتائج.
- ثم يقوم بتدوين بيانات الطالب ورقم الجلوس او الرقم القومي.
- بعد ذلك يقوم بالضغط على عرض النتائج وينتظر دقائق حتى ظهور تفاصيل النتيجة.
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نتيجة الشهادة الاعدادية 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي لها، أنه جاري الآن اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني من قبل المديريات التعليمية في محافظات مصر المختلفة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصحيح ورصد الدرجات، وقد أوضحت مصادر مسؤولة بالوزارة أنه سوف تحسب نتيجة الطالب وفق الدرجات التي يحصل عليها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، وهي الدرجات نفسها التي يتقدم بها لتنسيق الثانوية العامة أو الثانوي الفني أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية وما إلى ذلك.نتيجة الشهادة الاعدادية 2021
أكد الأستاذ مجدى الجيار رئيس مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه من المقرر أن يتم إعلان ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2021، في بداية الأسبوع المقبل، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يوم 9 يونية الجاري، وسط تطبيق أقصى حد من الإجراءات الاحترازية المكثفة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وقد بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية لهذا العام على مستوى محافظة الجيزة فقط حوالي 163056 طالب وطالبة تم تقسيمهم على 656 لجنة.رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021
منذ إعلان وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021، وتزايدت معدلات البحث حول معرفة الرابط الذي خصصته الوزارة لإعلان النتائج وعن كيفية الاستعلام عنها، حيث ذكرت الوزارة انه سوف يتم تفعيل رابط التعليم الأساسي ليتم إعلان النتائج من خلاله إلكترونياً وذلك تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من المنزل، أما عن طريقة الاستعلام فتتمثل في الخطوات التالية:-
- يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لإعلان النتائج.
- ثم يقوم بتدوين بيانات الطالب ورقم الجلوس او الرقم القومي.
- بعد ذلك يقوم بالضغط على عرض النتائج وينتظر دقائق حتى ظهور تفاصيل النتيجة.
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