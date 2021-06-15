القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا وموعد المباراة بكأس الأمم الأوروبية 2020

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا وموعد المباراة، ينتظر جميع المتابعين المباراة الأولي في الجولة الأولي

من المجموعة السادسة لدروي أبطال يورو الأوروبية،

حيث يريد كل منتخب منهم الفور بالبطولة، والمنتخب الألماني يريد وبقوة أن يستعيد هيبته من بعد آخر ظهور له في سنة ٢٠١٤،

حيث كان من أضعف الفرق الكروية أمام المنتخب الاسباني،

فكان لا يستطيع حتي الإمساك بالكرة، وتتم تلك المباراة الشرسة على ملعب أليانز الشهير،

ويعد الفريق الفرنسي فرقة قوية، تصل صعوبة القتال معها إلى حد الموت،

هيا بنا لنتعرف على موعد تلك المباراة وبعض المعلومات عنها.

قد تقرر عرض المباراة الشرسة بين الفريقين الألماني والفرنسي يوم الثلاثاء15/6/2021، على واحد من أشهر الملاعب

وهو ملعب ألبانز، وتم الاتفاق على أن يتم عرض المباراة على قناة beIN sports HD 4،

حيث أن الفريق الألماني بقيادة يواخينم لوففتالتي تعتبر هذه آخر بطولة له، وبعد ذلك سيقوم المدرب فليك بتولي مهمة قيادة الفريق،

لذا يريد المدرب الأول أن يثبت بأنه استطاع إعادة الفريق الألماني، وبقوة كبيرة إلى أرض الملعب قبل رحيله.

وفي المقابل يواصل الفريق الفرنسي جهوده، ومواصلة التدريبات القوية، لمعرفته بقوة الفريق المقابل له،

حيث يسعى كلاً منهم للخروج من البطولة بجميع النقاط، ليكمل مسيرته أمام فريقي البرتغال والمجر.

منتخب فرنسا القوي الدي يدعوه مشجعيه باسم منتخب الديوك، فبعد أن حصل على بطولة كأس العالم لمرتين آخرهم سنة ٢٠١٨، يرغب في الحصول على ذلك اللقب، حيث يتولى مهمة قيادة الفريق المدرب ديديه تشامب،

هذا المدرب القوي الذي أعاد للفريق قوته وهيبته أمام بقية الفرق،

أما الفريق الألماني الذي ظهر ضعيفة الشديد في خلال مواجهته مع الفريق الأسباني قبل سابق،

وأجبره الجماهير على الخروج من كأس ابطال أوروبا.