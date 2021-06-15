القنوات الناقله لمباراة فرنسا وألمانيا وموعد المباراة باليورو 2020

القنوات الناقله لمباراة فرنسا وألمانيا وموعد المباراة، يوجد مجموعة كبيرة من عشاق كرة القدم في جميع دول العالم ينتظرون لقاء القمة بين إثنين من أكبر المنتخبات الأوروبية وهو منتخب فرنسا مع منتخب ألمانيا وموعد مباراة فرنسا وألمانيا، وسوف تقام المباراة في يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر يونيو الحالي، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وتبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقله لمباراة فرنسا وألمانيا وموعد المباراة

سوف يقدم منتخب فرنسا مباراة رائعة وأداء متميز في تصفيات كأس العالم فهو يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد له 7 نقاط حتى الآن شارك الفريق فوزه في جولة واحدة فقط.

فريق فرنسا شغل قد أدى وديتين حتى الآن استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 أما المباراة الودية الأولى كانت أمام منتخب ويلز حققت فيها فرنسا الفوز ثلاثة نقاط نظيفة أما المباراة الودية الثانية كانت أمام منتخب بلغاريا وحقق الفريق الفرنسي فيها الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، المنتخب الفرنسي حقق موسم رائع فى مشواره في البطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

موعد مباراة فرنسا وألمانيا

مباراة فرنسا وألمانيا في يوم الثلاثاء 15 يونيو سنة 2021 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر.

يقوم منتخب ألمانيا بتقديم عرض متوسط في الأداء في هذا الموسم وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة الأخيرة برصيد 6 نقاط وهو قد قام بتقديم ثلاث جولات في تصفيات كأس العالم حتى الآن كما استطاع أن يفوز في جولتين وقد تم خسارته في الجولة الأخيرة.

RTV 2.

HRT 2.

Sport portugal.

SKY sport Uno Italia.

ANT 1(Greece).

ORF Austria HD.

HRT TWO.

RTE TWO.

HRT 2 HD.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا