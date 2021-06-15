عاجل.. اتفاق أوروبي أمريكى على تمديد تهدئة الخلاف حول رسوم الطائرات

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن كشف خلال الأيام الأخيرة الماضية عن سياسات مغايرة تمامًا لسلفه الجمهورى دونالد ترامب، من بينها إعلانه التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها فى أوروبا وحلف شمال الأطلسى، مؤكدًا أن الدفاع عن الحلفاء فى الناتو "التزام مقدس".

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