مقتل 86 مسلحا من طالبان فى عمليات أمنية بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فإن ما لا يقل عن 86 مسلحاً من طالبان قُتلوا وأصيب 31 آخرين فى عمليات أمنية شنتها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية فى أقاليم مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت أن قوات الدفاع الأفغانية رصدت عبوات ناسفة بدائية الصنع وأبطلت مفعولها، وعلى الرغم من أن عملية السلام التى تفاوضت بشأنها الولايات المتحدة بين الحكومة الأفغانية وطالبان بدأت فى سبتمبر الماضى، إلا أن المفاوضات لم تظهر أى نتائج بعد، حيث تصاعد العنف فقط خلال الأشهر القليلة الماضية.

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