جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "i24 نيوز" الإسرائيلى، تم إغلاق المعبر الحدودى "وادى عربة" منذ مارس 2020، بعد تفشى وباء كورونا، وسيعاد فتحه فى الاتجاهين بعد تدنى معدل الإصابات فى كلا البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة فتح معبر وادى عربة بين الأردن ودولة الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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