واشنطن: السعودية لديها الحق فى الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الخارجية فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، إن العقوبات إحدى أدوات الضغط على الحوثيين وداعميهم فى إيران. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية فى محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية.

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