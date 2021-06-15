جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بيان لرئاسة الوزراء البريطانية إن هذا هو أول اتفاق تتوصل إليه لندن، ولم يكن مجرد تجديد لاتفاق قديم، أو تكييف لاتفاقات مبرمة أصلاً بين الاتحاد الأوروبى ودول أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاق تجارى بين بريطانيا وأستراليا لما بعد بريكست على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.