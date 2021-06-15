الاتحاد الأوروبى يرفع قيود السفر عن القادمين من أمريكا ودول بيضاء آخرى

جدة - نرمين السيد - يرفع الاتحاد الأوروبى قيود السفر على القادمين من الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، فى أحدث خطوة للعودة إلى الوضع الطبيعى رغم مخاوف من احتمال تفشى سلالات فيروس كورونا الخطيرة، لا سيما السلالة الهندية سريعة الانتشار.





وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، اقترحت البرتغال التى تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبى، إضافة الولايات المتحدة وألبانيا وهونج كونج ولبنان وماكاو ومقدونيا الشمالية والسعودية وصربيا وتايوان، إلى ما يعرف بـ"القائمة البيضاء" التى تضم دولاً يسمح للمقيمين فيها بالسفر، غير الضرورى إلى دول أعضاء التكتل، حسبما أفاد مصدر دبلوماسى مطلع. وقال المصدر، إن مفوضى حكومات الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، سيوافقون على القائمة البيضاء الموسعة غدًا الأربعاء. ومن المتوقع أن تعطى هذه الخطوة دفعة لشركات الطيران الكبرى فى الاتحاد الأوروبى، مثل "آير فرانس ـ كيه.إل.إم" و"لوفتهانزا ـ إيه.جى"، والتى تعتمد مع نظيراتها الأمريكية على الرحلات الجوية المربحة عبر المحيط الأطلسى، بعدما تضررت بسبب الجائحة.

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