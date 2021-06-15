موقع كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني في الجزائر 2021 “موقع فضاء اولياء التلاميذ”

كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني في الجزائر 2021، مازالت عمليات البحث مستمرة من قبل الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل كشف نقاط التلاميذ الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن توفير رابط موقع فضاء التلاميذ 2021، ليتمكن من خلاله الطلاب الاطلاع على كشف النقاط، فور إعلانها، وكان ذلك ضمن نظام الخدمات الإلكترونية التي تخدم كل من الطلاب والمعلمين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وخلال الفقرات التالية سوف نقدم لكم التفاصيل الخاصة بمعرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021 عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ.

كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني في الجزائر 2021

بعد اعلان وزارة التربية الوطنية عن اعلان كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني في الجزائر 2021، بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط فضاء أولياء التلاميذ، وهو الرابط الذي يمكنهم الاستعلام عن كشف النقاط من خلاله بعد تسجيل أولياء التلاميذ فيه، لذلك نصحت الوزارة أولياء التلاميذ بضرورة الدخول عبر الرابط المخصص للمنصة وتدوين كافة البيانات المطلوبة وحفظ التسجيل، ليتمكنوا من الاطلاع على كشف النقاط فور الاعلان عن ظهورها على الموقع.

التسجيل للاطلاع على كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني في الجزائر 2021

تسببت جائحة كورونا في سعي معظم الحكومات لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الموطنين بشكل إلكتروني، وهو ما دعا وزارة التربية الوطنية بالجزائر لتفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على كشف النقاط للفصل الدراسي الثاني في الجزائر 2021، وقد أعلنت عن خطوات التسجيل في الموقع، والتي جاءت كما يلي:-