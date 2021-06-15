نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 الجزائر كشف نقاط الفصل الثاني برقم التسجيل موقع الديوان الوطني

نتائج شهادة التعليم الابتدائي، يبحث الكثير من اولياء الأمور الآباء والأمهات اليوم عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي، بحيث يعرفوا على نتيجة التقديم الذي سبقوا وأن قاموا به على الموقع الإلكتروني من خلال شبكة الانترنت، لذا يترقبون حتى هذه اللحظة موعد ظهور نتائج السانكيام للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2020-2021، وقد قاموا بهذا التقديم من قبل من خلال موقع الديوان الوطني الخاص بالامتحانات والمسابقات، بعد ان جاءت تصريحات الوزير أ نتائج هذا الفصل الدراسي من هذا العام ستتاح هذا الشهر “شهر يونيو”، وبالتحديد هذه النتائج سيتمكن الجميع من معرفتها في 16 من يونيو، تعرفوا معنا متابعينا من خلال موقع ثقفني على المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه النتيجة.

موقع نتائج شهادة التعليم الابتدائي

والآن سنتعرف معًا على الموقع الذي يمكن من خلاله الحصول على نتائج شهادة التعليم الابتدائي، ثم يتم اختيار الولاية التابع لها الطالب، وتسجيل مرحلته التعليمية وبعدها يتم كتابة رقم التسجيل، وعندها ستعرض النتيجة.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي

متابعينا سنتعرف معكم على مجموعة من التفاصيل حول نتائج شهادة التعليم الابتدائي التي بالتأكيد سوف تستفادون منها كي تهدئوا قليلاً حتى موعد ظهور النتيجة، فبعد أن انتهي جميع الطلبة والطالبات من اجتياز الاختبارات لكل المراحل الدراسية لهذا العام، والتي قد تم الغاؤها نتظرًا لانتشار فيروس كورنا المميت، وذلك خوفًا على طلابنا من الإصابة به، ولكن قد تم في هذا العام إجراؤها ولكن في ضوء مجموعة من الضوابط والاجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، وتطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد امتحان كل مادة دراسية.، ونظرًا لحماية الوزارة للطلاب فقد تم تنفيذ عدد من المواقع الالكترونية المختصة بالمنظومة التعليمية، بحيث تساعد كلاً من الطلبة والمعلمين على التعرف على كل علامات الفصل الدراسي الثاني وحتى الاول.