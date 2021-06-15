بايدن يتغزل فى زوجته: لم أستطع تخيل شريك أفضل منك

جدة - نرمين السيد - وكانت جيل قد شاركت زوجها الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال الزيارة الأخيرة له إلى بريطانيا لحضور قمة مجموعة السبع الكبار فى منطقة كاربيس باى، فى كورنوال بالمملكة المتحدة البريطانية.

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