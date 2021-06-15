الصحة السعودية: إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت السعودية، قد أعلنت فى نهاية مايو الماضى، أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى ذلك الوقت، فى سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية والتعامل مع الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، فى جميع أرجاء المملكة.