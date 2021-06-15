السودان: رفع جلسات التفاوض بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية للتشاور

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر فى السودان، اليوم الثلاثاء، رفع جلسات التفاوض بين وفدى الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال، لإجراء المزيد من المشاورات بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين، حسبما أفادت قناة "العربية".





وبحسب موقع "سودان مورنينغ"، قال المستشار توت قلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس فريق الوساطة الجنوبية، إن الوساطة ستقوم بإجراء اتصالات بين وفدى الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال لتقريب وجهات النظر، وذلك لتهيئة الظروف لانطلاقة جولة التفاوض القادمة.

وأضاف قلواك، أن الوفدين توصلا لتفاهمات كبيرة بشأن القضايا الخلافية، لافتًا إلى أنه لم يتبق سوى أربع نقاط من تسعة عشر نقطة كان يجرى التفاوض حولها، وأنها قضايا بسيطة ومقدور عليها.

كما أعرب المسؤول السودانى، عن أمله فى أن تشهد جلسة التفاوض القادمة التوقيع على إتفاق السلام الشامل الذى يلبى كل طموحات أهل السودان.

من جانبه، قال الفريق أول ركن شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة الإنتقالى، ورئيس وفد الحكومة المفاوض، إن جلسات التفاوض بين حكومة السودان والحركة الشعبية شمال سادتها روح إيجابية وإرادة حقيقية مكنت الطرفين من المضى قدما فى مناقشة القضايا المتبقية، والتى تباينت فيها الرؤى.

وأضاف: "بنفس الإرادة و الرغبة فى السلام، فإن وفد الحكومة سيعود للجولة القادمة متى ما تهيأت الظروف لإستكمال ما تبقى من قضايا عالقة مع الحركة الشعبية شمال".

ووقع وفدى الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال على بيان ختامى لهذه الجولة، وعلى وثيقة إطارية غير نهائية، تتضمن نقاط الإتفاق والتباين بين الوفد الحكومى ووفد الحركة الشعبية شمال.