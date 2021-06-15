خطابى: أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربى جرت فى مناخ من التوافق

جدة - نرمين السيد - أكد السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، المشرف على قطاع الإعلام والاتصال، إن أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربى تحضيرا لهذه الدورة جرت فى مناخ من التوافق بين ممثلى الدول الاعضاء المشاركة، حيث تمكنت بفضل الإعداد الجيد بتنسيق محكم مع بلد الرئاسة ممثلة فى المملكة العربية السعودية، من بحث البنود المدرجة فى جدول الأعمال والتى تصدرتها التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية.





جاء ذلك خلال مشاركته فى الدورة العادية (13) للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب‫.

وفيما يلى نص كلمة السفير أحمد رشيد خطابى:

يسعدنى فى البداية الترحيب بكم فى رحاب بيت العرب الذى سيظل دائما فضاء للتلاقى وللحوار والتواصل ومظلة لخدمة قضايانا العربية وتنمية التعاون الإعلامى بين الدول الأعضاء. فهذه الدورة التى تنعقد حضوريا علامة على عودة الروح ودفء مثل هذه اللقاءات التى تعكس الإرادة المتجددة للإرتقاء بالأداء المهنى لمختلف مكونات وروافد إعلامنا العربى التى وجدت نفسها طوال الشهور الأخيرة فى خط التماس مع جائحة غير مسبوقة كانت لها انعكاسات وخيمة على الجميع.

ذلك الوضع الاستثنائى الذى يتطلب منا وقفة تأمل من حيث استنتاج خلاصات التجارب الوطنية فى التعامل مع هذه الأزمة على المستويات الصحية والاجتماعية والنفسية، ومن حيث الحاجة الماسة لمسايرة الإعلام العربى لضرورات التطور الهيكلى والتحول الرقمى، وذلك بما يؤهل الفاعلين الإعلاميين على امتداد وطننا العربى لتماثل أعمق مع الانشغالات الحقيقية وتطلعاتنا لكسب تحدياتنا التنموية الضاغطة.

واسمحوا لى، فى هذا الصدد، بإطلاعكم أن الأمانة العامة تقدمت بمبادرة حول تعامل الإعلام العربى مع تداعيات جائحة كورونا بعد تدارسها أمام اللجنة الدائمة وهى معروضة على أنظاركم.

أصحاب المعالى الوزراء.. إن أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربى تحضيرا لهذه الدورة جرت فى مناخ من التوافق بين ممثلى الدول الأعضاء المشاركة، حيث تمكنت، بفضل الإعداد الجيد بتنسيق محكم مع بلد الرئاسة ممثلة فى المملكة العربية السعودية، من بحث البنود المدرجة فى جدول الأعمال والتى تصدرتها التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية. وقد لا أكون فى حاجة للتذكير هنا بأن هذه القضية المصيرية تظل من أوجب واجبات مهام مجلس وزراء الإعلام وأولوية أولوياته انسجاما مع المحددات الثابتة والقرارات ذات الصلة لجامعة الدول العربية الداعمة للحق الفلسطينى المشروع فى إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وفى ضوء الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستفزازية المستمرة لسلطات الاحتلال وخاصة فى باحات المسجد الأقصى المبارك، ومخططات التهجير القسرى للساكنة المقدسية من أحياء هذه المدينة ذات الرمزية الروحية المتفردة فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولى، حرصت الأمانة العامة بقطاع الإعلام والاتصال وبتوجيهات من معالى الأمين العام، على الاستعداد الكامل للتعاون مع مجلسكم الموقر بدءا بوضع الآليات الضرورية لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية، وتحديث خطة التحرك الإعلامى بالخارج باعتبار كل منهما أداتين مرجعيتين لهذا التوجه التضامنى الراسخ مع القضية الفلسطينية وذلك بموازاة مقاصدهما الأخرى على واجهة محاربة الإرهاب و نزعات التطرف، وتحسين الصورة العربية لدى الآخر.

السيد الرئيس.. أصحاب المعالى السيدات والسادة.. إن الإعلام شريك لا محيد عنه فى تنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وفى هذا الإطار، نتطلع خلال هذه الدورة إلى اعتماد برنامج العمل الخاص بالخريطة الإعلامية التى أقرها مجلس وزراء الإعلام، والدليل الاسترشادى للتنمية المستدامة. كما أن البند المتعلق بإدراج مادة التربية الاعلامية ضمن المناهج الدراسية يكتسى أهمية خاصة فى حماية فضائنا الإعلامى العربى من الحمولات الزائفة التى ندرك جميعا مخاطرها وتأثيرها السلبى على قيمنا ومقوماتنا السيادية والوطنية.

اخيرا، أود ان أقدم خالص عبارات الشكر وصادق العرفان للسيد الرئيس، وأعضاء المكتب التنفيذى، والاتحادات المهنية المشاركة ولفريق الأمانة الفنية بقطاع الاعلام والاتصال متمنيا لكم كل التوفيق والسداد.