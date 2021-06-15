عروس داعش: كنت طفلة غبية عندما ذهبت إلى سوريا وأحب أغانى كانى ويست

وفى حديث لصحيفة "ميرور" البريطانية فى مخيم الهول شمال شرق سوريا، كانت بيجوم، 21 سنة، ترتدى ملابس عصرية وقبعة وأظافر بألوان زاهية.
وفقدت بيجوم جنسيتها البريطانية بعد مغادرتها لندن، عندما كانت فى الـ 15 إلى سوريا مع زميلتى دراسة، وتزوجت عنصرًا من داعش.
وفى حديثها فى الفيلم الوثائقى "العودة: الحياة بعد داعش"، روت بيجوم أنها أنجبت 3 أبناء ماتوا جميعًا رضعًا، مضيفة أنها "رغبت مرات فى الانتحار بسبب الحزن والعجز عن الفرار من التفجيرات".
وفي حديثها مع، أندور دورى، مخرج فيلم "منطقة خطرة: "لا أعتقد أنى كنت إرهابية. أظن أنى كنت مجرد طفلة غبية اقترفت خطأً واحدًا" القدوم إلى هنا، سوريا.
وفي لقائها الأخير الذى نقلته "ميرور"، قالت البريطانية التى عرفت باسم "عروس داعش"، إنها تحب الاستماع إلى أغانى نجم الراب كانى ويست، الذى كان مرتبطًا بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
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