رابط نظام نور تسجيل جديد ولي أمر وطالب بالخطوات noor.moe.gov.sa 1442

يعتبر نظام نور تسجيل جديد واحد من أفضل الخدمات الإلكترونية المميزة التي تقدمها الحكومة بالمملكة العربية السعودية لأي طالب وطالبة يريد التقديم في المراحل التعليمية المختلفة عن بعد من خلال منصة نظام نور التعليمي، والجدير بالذكر أن الحكومة بالمملكة تسعى إلى التوجه لتحويل كل المنشآت إلى النظام الإلكتروني وهذا التوجه أصبح مدعوم بقوة بعد توقف كل شيء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبما أن كلمات نظام نور التعليمي وطريقة الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور وتسجيل الدخول على نظام نور أصبحت أكثر الكلمات التي علبها بحث خلال هذه الأيام داخل المملكة السعودية وخارجها بواسطة المواطنين السعوديين، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة تسجيل مستخدم جديد عبر نظام نور التعليمي.

نظام نور الطلابي عبارة عن موقع إلكتروني مقدم خصيصا للطلاب وأولياء أمورهم، ومن خلال نظام نور التعليمي يستطيع أولياء أمور التلاميذ وكذلك الطلاب نفسهم الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها نظام نور، مثل التحقق من درجات الاختبار.

تسمح منصة نور التي تم تحديثها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لأولياء الأمور الدخول الملف الخاص لأبنائهم على الموقع وبالتالي اتباع مسارهم الدراسي من خلال الاطلاع وفهم النتائج الخاصة بهم.

في الفقرات القادمة، سنشرح للطلاب كيفية تسجيل الدخول إلى نظام نور بعدة طرق، ويمكن لمن لا يعرفون الطريقة اتباع التعليمات.

أما بالنسبة لأولئك الذين نسوا كلمة المرور الخاصة بهم فسوف نعرض لكم كيفية استردادها بسهولة.

من خلال منصة نور الإلكترونية يتم التأكيد على أن الخدمة مفتوحة لجميع الطلاب، حيث أصدرت منصة نور شرح بسيط وهذه المرة كان الشرح حول الشروط الأساسية للتقدم لقبول طلاب الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد، وتتمحور هذه الشروط بشكل أساسي حول الأمور التالية:

قبل الالتحاق بالمدرسة الابتدائية يحتاج الطلاب إلى الحصول على شهادة اجتيازهم لرياض الأطفال لعام دراسي كامل موصى بها من قبل معلمة الروضة، وتلخيص قدرات الطلاب خلال فترة رياض الأطفال. في حالة التحاق الطلاب بالمدرسة الابتدائية في سن مبكرة فإنه يحتاجون إلى تقديم شهادة تثبت قدراتهم ومؤهلات حتى يتم قبولهم.

بعد استكمال الشروط اللازمة التي ذكرناها في الفقرة السابقة، بهذا يتمكن ولي أمر الطالب بإدخال ابنه إلى المدرسة الابتدائية، وبما أن نظام التعليم وخدماته تم تحويلها إلكترونيا أيضا، لذلك يجب على الآباء تسجيل أطفالهم في نظام نور للعام الدراسي الجديد وللتسجيل في الصف الأول الابتدائي فما عليك سوى اتباع الخطوات أدناه:

ادخل إلى الموقع الرسمي لنظام نور ( noor.moe.gov.sa ). بعد الدخول ومن خلال الصفحة الرئيسية انقر على أيقونة ( تسجيل ولي أمر جديد ). قم بكتابة جميع بيانات سجل ولي أمر الطالب، ثم اختر الاسم المقترح بعد ذلك اضغط فوق التالي أسفل الصفحة. أدخل الآن جميع البيانات الشخصية ثم أدخل رقم الهاتف، وسيتم إرسال رسالة إليه تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى منصة نظام نور. بعد إتمام عملية التسجيل يستطيع لولي الأمر إضافة أبنائه من خلال القائمة الرئيسية على الجانب الأيمن من الصفحة، ويمكنه تسجيل الطالب بالضغط على خيار تسجيل طالب جديد. أخيرا ستظهر صفحة جديدة تحتوي جميع بيانات الطفل مثل الإسم وتاريخ الميلاد وباقي البيانات التي عليك التأكد منها، وكذلك سوف تجد قائمة بها مجموعة من المدارس، يجب على ولي الأمر اختيار المدرسة التي سيلتحق بها الابن.

فيديو شرح تسجيل جديد في نظام نور التعليمي