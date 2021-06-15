لابيد في أول تصريح خلال تسلمه حقيبة الخارجية : سنعزز علاقات اسرائيل مع الاردن

دوت الخليج - : قال وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد إن اسرائيل ستعزز علاقاتها مع الاردن
أضاف رئيس وزراء الحكومة الجديدة بالإنابة أثناء تسلمه حقيبة الخارجية من سابقه غابي اشكنازي اليوم الاثنين : " سنمنع ايران من الحصول على قنبلة نووية وسنعزز العلاقات مع الاردن ونتعاون بشكل أوثق مع الولايات المتحدة .
وكانت حكومة نتنياهو وترت العلاقات مع الأردن عبر اكثر من قضية أبرزها تهويد القدس ورفضه حل الدولتين ونقل السفارة وسياسته تجاه المستوطنات وضم الاغوار وغيرها من سياسة عدائية تجاه الوصاية الهاشمية على القدس .
المدينة نيوز
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