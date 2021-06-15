سلطنة عُمان تشارك فى اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء الإعلام العرب

جدة - نرمين السيد - مثل السلطنة فى اجتماع المكتب التنفيذى، اليوم، على بن خلفان الجابرى، وكيل وزارة الإعلام للإعلام.

ومن المُقرر أن تُعقد غداً الأربعاء، أعمال الدورة الـ "51" لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السودان، وسيرفع المكتب التنفيذى مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات فى ضوء التوصيات التى أعدتها اللجنة الدائمة للإعلام العربى، إلى مجلس وزراء الإعلام العرب بكامل هيئته غداً للنظر فى إقرارها.

ويضم المكتب التنفيذى فى عضويته العراق (رئيساً) ومصر (نائباً)، وعضوية كل من عُمان والسعودية وتونس والجزائر وفلسطين وقطر، بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الإعلام والاتصال).

وتكتسب هذه الدورة الوزارية للمكتب التنفيذى، أهمية خاصة فى سياق التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية وتتصدر مشروع جدول أعمال المناقشات انطلاقاً من البند المتعلق بـ "الاستراتيجية الإعلامية العربية" و"خطة التحرك الإعلامى العربى بالخارج"، فى ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة لهذه القضية العادلة بروح من الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الجسم الإعلامى العربى.

وتبحث الدورة سبل تحديث آليات عمل كل من هاتين الوثيقتين المرجعيتين وتفعيلهما وخاصة ما يتعلق بتكريس مركزية القضية الفلسطينية فى الأجندة الإعلامية العربية، والانخراط الفعال للإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإنتاج محتوى إعلامى مهنى متعدد الأبعاد لاحتواء الإسقاطات النمطية والأحكام المسبقة المسيئة للصورة الجماعية العربية لدى الآخر.

وتتدارس هذه الاجتماعات الوزارية أيضاً قضايا أخرى تهم مستقبل الإعلام العربى منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الإلكترونى وإدراج مادة الإعلام التربوى فى المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة فى المشهد الرقمى العالمى.