السعودية: تسجيل 450 ألف مواطن ومقيم لأداء الحج فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 450 ألف طلب لأداء فريضة الحج، تقدم بها مواطنين ومقيمين أجانب خلال الـ24 ساعة الأولى من فتح باب التسجيل.





وفى بيان عبر "تويتر"، قالت الوزارة عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: "استقبل المسار الإلكترونى لحج الداخل أكثر من 450 ألف طلب لأداء فريضة الحج للمواطنين والمقيمين فى الـ 24 ساعة الاولى من فتح التسجيل". وأوضحت الوزارة، أن "60% من الذين سجلوا للحج من الذكور، و40 % من الاناث". وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت فى وقت سابق، قصر الحج هذا الموسم على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بإجمالى 60 ألف حاج، بسبب القيود التى فرضتها حائحة كورونا.

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