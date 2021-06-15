الجامعة العربية تنظم الاجتماع الإقليمى حول الملكية الفكرية

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى الاجتماع نائب المدير العام، ورئيس قطاع التنمية الوطنية والإقليمية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، وعدد من خبراء المنظمة، بالإضافة الى المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأفادت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، بأهمية تعزيز استخدام نظام الملكية الفكرية وأدواتها كونها محفز حاسم للابتكار والإبداع، كونهما مفتاح لنجاح اهداف التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد العالمى والوطنى وتشكيل مستقبل كافة البلدان.

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة محاور أهمها: استعراض جهود جامعة الدول العربية والمبادرات والاستراتيجيات التى تبنتها من خلال القمم العربية والتنموية والمجالس الوزارية لدعم الابتكار وسُبل تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، الدعم الذى تقدمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية لمراكز التكنولوجيا ودعم الابتكار، وتعزيز الابتكار الأخضر، وكذلك عرض لأهم التجارب الناجحة فى مجال الابتكار ومناقشتها وذلك لتبادل الخبرات بين الدول فى هذا المجال.