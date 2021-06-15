عاجل.. إيران تعلن إنتاج 6.5 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

جدة - نرمين السيد - وتستضيف فيينا منذ أبريل، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبى حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى فى ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذى فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيرانى، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجرى المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبى سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، فى الحوار دون خوضها أى اتصالات مباشرة مع الطرف الإيرانى الذى يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، التى ضربت قطاع النفط، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.