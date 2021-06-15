بايدن: سنعمل مع أوروبا لتحسين حياة مواطنينا والعالم

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن خلال كلمة له فى القمة الأمريكية الأوروبية: "لدينا فرصا كبيرة لتعزيز التعاون مع أوروبا لمواجهة التغير المناخى ووباء كورونا". وأضاف: "سنعمل مع أوروبا لتحسين حياة مواطنينا والعالم". وكان بايدن أعلن أمس، أن دول حلف الشمال الأطلسى "الناتو" متحدة فى مواجهة تهديدات روسيا والصين.

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