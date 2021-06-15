رئيس الوزراء اليابانى ينجو من تصويت لسحب الثقة

جدة - نرمين السيد - نجا رئيس الوزراء اليابان يوشيهيدى سوجا، اليوم الثلاثاء، من مواجهة تصويت بسحب الثقة طرحته المعارضة، بفضل حيازة حزبه الليبرالى الديمقراطى، وشريكه فى الائتلاف "كوميتو"، بأغلبية برلمانية.





وصوت حزب سوجا وحليفه كوميتو، ضد مقترح المعارضة اليابانية فى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث انتقدت المعارضة سوجا لطريقة تعامله مع جائحة كورونا، والتزامه الراسخ بإقامة دورة الألعاب الأولمبية.

وأراد معسكر المعارضة المتشرذم الاستمرار فى مناقشة المقترح، إلا أن الحكومة رفضت تمديد الجلسة البرلمانية، ووصفت الطلب بغير ضرورى.

وفى وقت سابق، لم يستبعد سوجا حل البرلمان لو نجح التصويت على حجب الثقة، غير أنه قال إن لمكافحة الجائحة الأولوية.

وتنتهى ولاية سوجا، زعيم للحزب ورئيس للوزراء فى 30 سبتمبر المقبل، وعليه الدعوة إلى انتخابات مجلس النواب فى موعد أقصاه 21 أكتوبر المقبل.