الصين: عقلية الحرب الباردة تحكم دول الناتو

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم الثلاثاء، قالت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، إن "عقلية الناتو تمثل استمرارًا لعقلية الحرب الباردة وسياسة التكتل"، مؤكدة فى الوقت ذاته أن "الصين ملتزمة بسياسة دفاع، ذات طبيعة دفاعية".

وتابعت البعثة الصينية: "سعينا للتحديث الدفاعى والعسكرى مبرر ومعقول ومنفتح وشفاف".

كما اتهمت وزارة الخارجية فى الصين، حلف الناتو بتطبيق "معايير مزدوجة"، وأنه من ناحية يطلب من الدول الأعضاء فى الحلف زيادة الإنفاق العسكرى، بينما ينتقدون الصين بسبب إنفاقها العسكرى الذى يصل حجمه إلى 1.3% من إجمالى ناتجها المحلى، حسب المتحدث باسم الوزارة، تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء.

وقال إن الصين لا تمثل تحديًا منهجيًا لأحد، إلا أنها مصممة على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.