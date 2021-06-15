القضاء الإيرانى يمنع أشخاص من السفر بسبب تسريبات ظريف

جدة - نرمين السيد - وبدا ظريف فى التسجيل المسرب مستاء جداً من التدخل الواسع لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانى، فى الشأن الدبلوماسى الإيراني. وأقر ظريف بأنه ضحى بالدبلوماسية كثيرا لصالح "ساحة المعركة"، مضيفًا أنه لم يتمكن يومًا من إقناع سليمانى بطلباته، وآثار التسريب جدلاً واسعاً فى إيران.

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