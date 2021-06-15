أطلق الرئيس العام لشئون المسجد النبوي والمسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس يوم الأثنين الموافق 14 يونيو2021- 4 ذو القعدة 1442 هـ رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف للمراحل الثانوية والمتوسطة والقسم النسائي

مؤكدًا أن من خلال هذا الرابط سيتمكن الكثير من الطلاب من التقديم والالتحاق بالمعهد والذي يعد واحدًا من الحزم التطويرية الشاملة للمعهد.

رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف

أشاد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالاهتمام البالغ بالقاصدين للحرمين الشريفين وطلاب العلم وذلك وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما صرح أيضًا بسعي الدائم من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات التطويرية والنجاحات المتوالية في الحرمين الشريفين.

داعيًا الله ومتمنيًا أن يديم هذا التقدم والازدهار وأن يكلل تلك النجاحات بالتوفيق الدائم وصرح بموعد فتح أبواب التقديم.

سيتم فتح باب التقديم من يوم الأثنين 14 يونيو حتى نهاية يوم الخميس 17 يونيو ووضع أيضًا الشروط الخاصة بالتقديم للمعهد.

كما وضع الشروط الواجب توافرها في الطالب والمتقدمين ومنها أن يكون المتقدم حاصلاً على إقامة نظامية.

كذلك يجب أن يكون أيضًا سعودي الجنسية، وحاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها.

كما يشترط أن يكون حسن السلوك والسيرة وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

نبذة عن معهد الحرم المكي الشريف بالمملكة العربية السعودية

كان هذا المعهد مأوى لكثير من العلماء والشيوخ مثل الشيخ المدرس محمد بن علي آدم –رحمه الله والذي كان يدرس في دار الحديث الخيرية والمسجد الحرام وغيرهم من النافعين.

بدأت فكرة إنشاء المعهد بفضل الشيخ عبدالله بن حميد الرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام مع على الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

ليكون هذا المعهد قبلة العالم الإسلامي بأكمله لتعلم الشريعة وإخراج أجيال تسير على سنة النبي وكتاب الله ومنحهم شهادات معتمدة.

وذلك من أجل تحقيق رسالة المسجد الحرام لاستقطاب أكبر قدر من الطلاب من شتى بقاع الأرض ورفع المستوى الثقافي والتعليمي لديهم.