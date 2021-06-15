موعد نتائج البكالوريا 2021 المغرب وطريقة الحصول على النتائج عبر الموقع الرسمي للنتائج bac.men.gov.ma

موعد نتائج البكالوريا 2021 المغرب، تسود هذه الايام حالة من التوتر والقلق في دولة المغرب للتعرف على موعد نتائج البكالوريا 2021 المغرب، فمن المتوقع غعلان الوزارة عنها بين اللحظة والأخرى، وسنتعرف اليوم سويًا على الموعد المحدد لها وطريقة الاستعلام عنهان بحيث يمكن لكل الطلبة والطالبات الحصول عليها فور ظهورها، فقد تم إجراء نتائج الباكالوريا ضمن مجموعة من الإجراءات المشددة والضوابط الاحترازية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وتطهير وتعقيم الفصول بعد وقبل أجتياز الاختبارات.

موعد نتائج البكالوريا 2021 المغرب

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد نتائج البكالوريا 2021 المغرب، وذلك من خلال مصادر موثوق منها لدى الوزارة، والتي سوف تظهر إلكتورنيًا تحديدًا على الموقع الرسمي الخاص بها بمنتهي اليسر والسهولة، وبدون الخروج من المنزل للحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي أصاب الكثيرين من جميع الوطن العربي بصورة خاصة ومن دول العالم بشكل عام بحيث بقدر الإمكان يقلل من اضرار التزاحم والتجمعات والتي تعد بيئة خصبة لانتقال العدوى فيها، كما قامت الوزارة بتحديد نتيجة الدور الاول للبكالوريا في يوم 18 من الشهر الجاري شهر يونيو لعام 2021، أما بالنسبة للموعد الخاص بالدورة الاستدراكية فستنطلق يوم الاتنين 12 من شهر يوليو، لذ ترقبوا هذه المواعيد للتعرف على النتيجة.

طريقة الحصول على نتائج البكالوريا 2021 المغرب

وبعدما تعرفنا على موعد نتائج البكالوريا 2021 المغرب، سنتعرف على طريقة الاستعلام عنها: