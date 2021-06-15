خطة تطوير المناهج الدراسية في السعودية

عقد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ معالي وزير التعليم في صباح يوم الأحد الموافق 13 يونيو اجتماع مع عددًا من المعلمات والمعلمين في إدارات التعليم المختلفة في المحافظات والمناطق لوضع خطة لتطوير المناهج الدراسية في المملكة العربية السعودية لتطوير مسارات الثانوية العامة والفصول الثلاثة والتي من المتوقع تطبيقها في العام الدراسي القادم.

خطة لتطوير المناهج الدراسية في المملكة العربية السعودية

بدأ وزير التعليم أثناء اجتماعه مع المعلين والمعلمات بإلقاء التحية وعظيم التقدير والشكر للقيادة الرشيدة.

التي تفني جهودها من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم وتخريج الطلاب بقدرات ومهارات أفضل مشيدًا بجهودهم العظيمة في العمل وأثناء أداء رسالتهم وأشاد لهم بالإخلاص.

وقال أنهم على قدر كبير من المسئولية في مواجهتهم للتحديات والصعاب التي فرضتها أزمة كورونا على التعليم والطلاب.

كما صرح حمد آل شيخ أن الوزارة تسعى دائمًا لتعزيز التواصل والشراكة مع المعلمات والمعلمين من أجل العمل كيد واحدة.

وذلك من أجل تعزيز نواتج التعلم ورفع كفاءة منظومة التعليم.

وتقتصر رؤية المنظومة بالكامل على بناء طالب منافس بقدراته على مستوى العالم حتى وإن كانت في ظروف صعبة.

وبدأت المنظمة بالفعل في التواصل مع الطلاب من خلال منصة مدرستي في الفصول الافتراضية وبالفعل حققت إنجازات غير مسبوقة.

كما صرح الدكتور حمد آل الشيخ أن المنظمة تسعى لنقل التعليم إلى مرحلة تطويرية جديدة وهذا التطوير ليس مجرد تطوير شكلي فقط بل تطوير عميق وحقيقي.

قال أيضًا أن أهداف التطوير في التعليم ستحقق بالفعل تطلعات المملكة العربية السعودية ورؤية 2030.

كما أشار أيضًا بوضع وتطوير برامج تنمية من أجل تعزيز القدرات والمهارات البشرية لما يتناسب في ذلك مع متطلبات سوق العمل والمستقبل.