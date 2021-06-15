موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 وخطوات الإستعلام عنها عبر bem.onec.dz

موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، لا يزال البحث مستمر عن موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، وذلك عقب انتهاء الطلاب في كافة المحافظات الجزائرية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بهم، ويتم الآن تصحيح تلك الامتحانات وعقب الانتهاء من التصحيح سوف يتم مراجعة اوراق الطلاب ثم رصد الدرجات على الفور وبعدها يتم رفع النتائج على موقع الديوان الوطني، وهو الموقع الذي حددته وزارة التربية الوطنية لكي يحصل الطلاب على نتائجهم، ونقدم لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن تلك النتائج إلكترونيا، وايضا موعد ظهور هذه النتائج، وذلك حسب ما أعلنت عنه الوزارة في الوقت السابق.

موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

بعد تزايد البحث عن موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، يقدم لكم موقعنا موعد ظهورها والذي قد حددته وزارة التربية الوطنية، حيث يمكن الحصول على النتائج بعد الإعلان عنها بشكل رسمي وذلك في يوم 20 جوان، وذلك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وهو موقع رسمي تابع للوزارة، ويمكن الحصول من خلاله على النتائج بكل سهولة وذلك عن طريق القيام بكتابة بعض البيانات التي سوف يتم طلبها عند الدخول على الموقع، بحيث يحصل الطالب على بيان خاص بدرجاته في كافة المواد عقب اعلان ظهور النتائج بشكل رسمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

بعد التعرف على موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، نقدم لكم الآن خطوات الاستعلام عن النتائج، وهي كالتالي ..