جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إنه تم بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أنه تمت المناقشة مع واشنطن حول سبل إنهاء وباء كورونا فى مختلف أنحاء العالم.





وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، بأن التجارة مع الولايات المتحدة قضية فى غاية الأهمية، وأنه تم البحث مع واشنطن أيضا بشأن التهديدات الأمنية السيبرانية. كما أكدت على ضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية وتعزيز قدراتها للتعامل مع الأوبئة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. يذكر أن النزاع بشأن الدعم الحكومى لكل من الشركتين الأمريكية بوينج، والأوروبية إيرباص، والمستمر منذ نحو عقدين، قد أدى إلى أن يتبادل الجانبان فرض رسوم عقابية بقيمة 18 مليار دولار على حركة التجارة بينهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية: بحثنا مع الولايات المتحدة التهديدات الأمنية السيبرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.